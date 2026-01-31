القومي للإعاقة: محطة بشتيل نموذج مشرف يتضمن جميع الخدمات لذوي الهمم

قام وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجولة تفقدية لمحطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، للاطلاع على سُبل الإتاحة المطبقة وتقييم مدى توافقها مع كود الإتاحة المصري والمعايير الدولية، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة لجميع المسافرين والركاب من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار النهج التشاركي بين المجلس القومي للإعاقة وكافة مؤسسات الدولة، الهادف إلى دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم الاجتماعية، وبالتعاون المستمر مع وزارة النقل

وجاءت الجولة في إطار استراتيجية المجلس ودوره الهام لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ضمن "رؤية مصر 2030"، وأيضاً لرصد وتقييم سُبل الإتاحة في جميع محافظات الجمهورية وتقديم التوصيات الفنية للجهات المختصة.

واعتمد التقييم على منهجية "التجربة الحية للمستخدم" (User Experience Testing)، من خلال مشاهدات وتجارب عملية مباشرة، وبمشاركة خبراء من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية، بما يضمن رصداً دقيقاً وواقعياً لمدى كفاءة الإتاحة.

ورصد ممثلو المجلس عدداً من إجراءات الإتاحة المطبقة التي تُمكن المسافرين والركاب من ذوي الإعاقات المختلفة من التنقل بسهولة ويسر داخل صالات المحطة وأرصفة القطارات، من بينها:

• البلاط البارز (Tactile Paving).

• المساحات الواسعة والخالية من العوائق (Barrier-Free).

• منحدرات بميول مناسبة مطابقة للكود الهندسي.

• أرضيات غير منزلقة.

• شباك تذاكر منخفض الارتفاع لمستخدمي الكراسي المتحركة.

• ماكينات الصراف الآلي (ATM) وماكينات التذاكر الذاتية (TVM) بشاشات لمس.

• لافتات إرشادية واضحة، وتعاون إيجابي من العاملين بالمحطة مع المسافرين من ذوي الإعاقة.

وأكد المجلس في بيان صحفي صادر اليوم، أن محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل تُعد نموذجاً معمارياً مشرفاً يراعي معايير الكود الهندسي المصري الموحد، حيث أن التجارب العملية أثبتت تحقيق نسب مرتفعة من الإتاحة الحركية، بما يعكس التزاماً دقيقاً بأعلى المعايير الدولية ويجسد روح التعاون بين مؤسسات الدولة والمجلس القومي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.