كمال أبو رية يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيته في مسلسل «فخر الدلتا»

كشف الفنان كمال أبو رية في تصريحات لـ«صدى البلد» عن تفاصيل شخصيته في مسلسل «فخر الدلتا»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وأوضح كمال أبو رية أنه يجسد دور شخصية تُدعى عابدين، وهو المسؤول عن شركة دعاية وإعلان ضمن أحداث العمل، مشيرًا إلى أن الشخصية تتسم بالإخلاص الشديد لصاحب العمل، وتلعب دورًا محوريًا في تطور عدد من الخطوط الدرامية داخل المسلسل.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، من بينهم حنان سليمان، نبيل عيسى، أحمد صيام، انتصار، حنان يوسف، وحجاج عبد العظيم، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب، أبرزهم تارا عبود، أحمد عصام السيد، علي السبع، أحمد هشام، سارة علاء، لينا إيهاب، وليد عبد الغني، وفرح عزت.

ويُعد مسلسل «فخر الدلتا» أول بطولة درامية للفنان أحمد رمزي، وهو من تأليف حسن علي وإخراج هادي بسيوني، ومن المقرر عرضه عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2026.