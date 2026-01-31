خطأ غير مقصود أم تمرد؟.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور

لا يزال إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي حديث الشارع الكروي وجماهير القلعة الحمراء عقب الأزمة الأخيرة التي شهدها الفريق، وأسفرت عن توقيع أكبر غرامة مالية انضباطية في تاريخ النادي.

وأثارت الأزمة جدلا واسعا حول أسبابها وتفاصيلها قبل أن يخرج اللاعب عن صمته ويوجه رسالة اعتذار لجماهير الأهلي عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

أزمة إمام عاشور مع الأهلي

بدأت الأزمة يوم الخميس الماضي عند توجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفوجئت البعثة بغياب إمام عاشور عن الحضور مع تعذر التواصل معه بعد إغلاق هاتفه المحمول، لتغادر البعثة دون اللاعب وسط أنباء عن تعمده الغياب وتمرده على قرارات الفريق.

رسالة اعتذار إمام عاشور لجماهير الأهلي

خرج إمام عاشور عن صمته وقدم اعتذارًا رسميًا لإدارة النادي وجماهيره، موضحًا تفاصيل حالته الصحية التي حالت دون سفره مع الفريق.

وأكد اللاعب، عبر حسابه على «إنستجرام» أنه يعاني من نزلة برد شديدة وارتفاع في درجة الحرارة ومشكلات حادة في المعدة ويتلقى علاجًا بالمضادات الحيوية مشيرًا إلى أنه أبلغ طبيب الفريق بحالته الصحية، لكنه أخطأ بعدم استكمال الإجراءات الرسمية المتبعة.

واعترف عاشور بخطئه في عدم التواصل مع مدير الكرة لإبلاغ الجهاز الفني مؤكدًا احترامه الكامل لأي قرار يصدر عن النادي ومشددًا على فخره بارتداء القميص الأحمر واعتزازه بجماهير الأهلي مطالبًا بإغلاق صفحة الأزمة والتركيز على مصلحة الفريق.

العقوبة التي وقعها الأهلي على إمام عاشور

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن خلاله توقيع عقوبة انضباطية صارمة على إمام عاشور، تمثلت في إيقافه لمدة أسبوعين، وتغريمه ماليًا مبلغ 1.5 مليون جنيه، إلى جانب خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف، بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

أول خطوة منتظرة من إمام عاشور

ويبدأ إمام عاشور، اليوم السبت، تنفيذ العقوبة الموقعة عليه، من خلال خوض أول تدريب منفرد له، تحت إشراف الجهاز الفني، التزامًا بقرارات إدارة النادي.

المباريات التي يغيب عنها إمام عاشور

وبسبب الإيقاف لمدة أسبوعين، سيغيب إمام عاشور عن 5 مباريات مع الأهلي، وجاءت كالتالي:

الأهلي × يانج أفريكانز – السبت 31 يناير – دوري أبطال أفريقيا

الأهلي × البنك الأهلي – الثلاثاء 3 فبراير – الدوري المصري

الأهلي × شبيبة القبائل – السبت 7 فبراير – دوري أبطال أفريقيا

الأهلي × الإسماعيلي – الأربعاء 11 فبراير – الدوري المصري

الأهلي × الجيش الملكي – الجمعة 13 فبراير – دوري أبطال أفريقيا