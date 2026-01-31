قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

حقيقة حادث صلاح سالم.. منى جاب الله تكشف لصدى البلد تفاصيل الواقعة

حسن رضوان

كشفت النائبة السابقة منى جاب الله، عضو مجلس النواب السابق وأمين مساعد المواطنة بحزب الجبهة الوطنية، تفاصيل حادث السير الذي وقع بطريق صلاح سالم، نافية ما تم تداوله على بعض المواقع الصحفية بشأن دهس أحد المواطنين ووفاته أثناء قيادتها للسيارة.

وقالت جاب الله، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن عدداً من المواقع تداول معلومات غير دقيقة، مؤكدة أن الواقعة لم تتضمن دهساً كما أُشيع، بل إن الحادث وقع نتيجة مفاجأتها ببركة مياه على الطريق، ما أدى إلى انزلاق السيارة واصطدامها بكتلة خرسانية.

وأوضحت أن الاصطدام أسفر عن سقوط عمود إنارة مجاور، الذي سقط بدوره على أحد الأشخاص أثناء نومه على الرصيف، وهو ما تسبب في إصابته بقطع في الجمجمة أودى بحياته، مشيرة إلى أن السيارة لم تصدمه بشكل مباشر.

وأضافت أن تقرير الطب الشرعي أثبت بشكل قاطع أن سبب الوفاة هو سقوط العمود على المجني عليه، وليس دهسه بالسيارة، مؤكدة أن ما نُشر بخلاف ذلك يفتقد للدقة ويخالف الحقيقة الكاملة للواقعة.

وأشارت مني جاب الله أن الدهس لغويا يحمل معني التعمد وهو يتعارض مع التكييف القانوني للتهمة المنسوبة غيابيا لها والتي تفتقد الركن المعنوي ويغيب عنها القصد الجنائي، مؤكدة أنها قامت بإرسال نفي بمعلومة الدهس للمواقع الاخباريه تصحيحا لما نشرته طبقا للقانون للنشر في ذات المكان وبذات الحجم

وفي ختام تصريحاتها، تقدمت منى جاب الله بخالص العزاء لأسرة الفقيد، معربة عن حزنها الشديد لما حدث، وداعية إلى تحري الدقة قبل نشر الأخبار، احتراماً للضحايا وذويهم.

