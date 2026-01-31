بعد حريق مخبز و6 أكشاك.. مجلس مدينة منوف يدفع بعمال لرفع آثار الحادث| صور

تفقد وليد سالم، رئيس مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية، أعمال إزالة آثار الحريق الذى نشب مساء أمس، الجمعة، بمنافذ البيع بشارع بورسعيد القبلي بمدينة منوف.

وتم الدفع بعمال قسم تحسين البيئة بمجلس مدينة منوف لرفع آثار الحادث، بحضور فرج عز الدين، نائب رئيس المركز والمدينة.

وحرص رئيس المركز والمدينه على تفقد عدد من شوارع المنطقة المحيطة التي تعرضت للحريق لمتابعة الجهود المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة العقارات المجاورة لها وبيان مدى تأثرهم بالحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية من إنقاذ مدينة منوف من حريق مروع بدأ داخل مخبز في منتصف المدينة، وامتد إلى الأكشاك المجاورة.

وفوجئ الأهالي باندلاع الحريق داخل المخبز وتصاعد ألسنة النيران، وانفجار إحدى أسطوانات البوتاجاز داخل المخبز، وامتد الحريق إلى الأكشاك الصاج المجاورة للمخبز، وهي محلات عطارة وبقالة.

وعلى الفور، تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين امتداد الحريق إلى 6 أكشاك مقامة بالصاج مجاورة للمخبز.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة منوف بنشوب حريق هائل داخل مخبز بمدينة منوف.

وعلى الفور تم السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.