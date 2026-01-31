قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
إحالة 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعة مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات
القرار اتاخد في الطيارة: الأهلي: لاتراجع عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مستقبل وطن: تقرير الأونكتاد يؤكد صدارة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الحقيقي في أفريقيا

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
محمد الشعراوي

علق محمد السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، على تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، مؤكدًا أن التقرير يُسلّط الضوء على حقائق اقتصادية عالمية بالغة الأهمية، ويكشف عن تحديات حقيقية تستوجب تنسيق الجهود الدولية لإعادة توجيه الاستثمارات نحو الاقتصاد الحقيقي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح السلاب، في تصريحات صحفية، أن التقرير يعكس واقعًا اقتصاديًا ملموسًا، يتمثل في تعافٍ هش وغير متوازن للاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، يعتمد بدرجة كبيرة على تدفقات مالية وسيطة عبر مراكز مالية دولية، في مقابل تراجع الاستثمارات الحقيقية المنتجة للقيمة المضافة وفرص العمل، واتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، وهو ما يستدعي تبني سياسات دولية ومحلية أكثر فاعلية تعيد الثقة في القطاعات الإنتاجية والتنموية.

وأضاف أمين أمانة الصناعة أن المشهد العالمي، رغم تعقيداته، يُبرز في المقابل تجربة مصر كنموذج إيجابي، حيث حافظت على موقعها كأكبر دولة مستقبِلة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، مع زيادة ملحوظة في عدد المشروعات الجديدة داخل قطاعات إنتاجية حيوية، من بينها صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس ثمار الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تبنتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب تطوير بنية تحتية متقدمة جعلت من مصر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.

وفيما يخص تحذيرات التقرير من تركز الاستثمارات عالميًا في قطاعات تكنولوجية محددة، مثل مراكز البيانات، أكد السلاب أن ذلك يُبرز أهمية النهج المصري القائم على تنويع القاعدة الصناعية، موضحًا أن الدولة، بالتوازي مع تشجيع الاستثمارات التكنولوجية والتحول الرقمي، تعمل على تعظيم العائد التنموي لهذه الاستثمارات من خلال ربطها بسلاسل القيمة المحلية، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات، ودعم الصناعات المغذية بما يضمن استدامة النمو وخلق فرص عمل حقيقية.

واختتم السلاب تصريحاته بالتأكيد على أن تحذير الأونكتاد من تراجع الاستثمارات الموجهة للتنمية المستدامة والبنية التحتية الخضراء يعكس سلامة الرؤية المصرية التي تضع التحول الأخضر والطاقة المتجددة والتصنيع المستدام ضمن أولوياتها الاستراتيجية، موجهًا دعوة للمستثمرين العالميين للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، والمشاركة كشركاء في مسيرة نمو مستقرة تسهم في دعم التعافي العالمي على أسس أكثر توازنًا واستدامة.

مستقبل وطن البرلمان نواب اخبار البرلمان النواب

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

بالصور

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

