محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح.. وانطلاق فعاليات النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

الوادي الجديد تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح


اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد اليوم السبت، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، بحضور الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية بكافة الإدارات التعليمية.


الوادي الجديد تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 

وأكد محافظ الوادي الجديد أن أعمال الامتحانات والتصحيح تمت وفق القواعد والضوابط المعتمدة، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على العملية التعليمية لضمان خروج النتيجة بدقة وشفافية، وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب والطالبات الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح خلال الفصل الدراسي الثاني، وتحقيق مزيد من التفوق العلمي.

ولم تُعلن محافظة الوادي الجديد النتيجة على صفحتها أو موقعها الإلكتروني أو موقع مديرية التربية والتعليم، أو الإفصاح عن نسب النجاح، واكتفت بوضع النتيجة على أحد التطبيقات الحكومية مسبوقة الدفع، مما أثار غضب أولياء الأمور، خاصة أن أغلب المواطنين لم يتمكنوا من الحصول على نتيجة أبنائهم بشكل سريع بسبب صعوبة الدخول على التطبيق.

انطلاق فعاليات النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد غدًا

تنطلق غدًا الأحد فعاليات النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2026.


أولمبياد المحافظات الحدودية

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان، إن النسخة السادسة من الأولمبياد تشهد مشاركة واسعة من محافظات مطروح، الوادي الجديد، أسوان، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، إلى جانب مشاركة محافظتي الشرقية والجيزة (الواحات البحرية)، في إطار تعزيز التكامل الرياضي بين المحافظات ودعم مشاركة أبناء المناطق الحدودية في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتتضمن الأولمبياد منافسات في عدد من الألعاب الرياضية المتنوعة، تشمل خماسي كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، السباحة، ألعاب القوى، الشطرنج، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة السرعة، بالإضافة إلى مشاركة ذوي الهمم في مسابقات الكرة الطائرة جلوس وتنس الطاولة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والكشفية المصاحبة.

وكيل زراعة الوادى الجديد يتفقد الزراعات الشتوية

تفقد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد ، الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح بنطاق مركز الداخلة والتقى بالمزارعين لمعرفة أهم المتطلبات والشكاوي، مؤكدا علي حصول المزارعين علي حصة الأسمدة الخاصة بهم ما عدا المتعدين علي الأراضي الزراعية، ورافقه فى الجولة الدكتور صلاح محمود معهد بحوث وقاية النبات مركز البحوث الزراعية والمهندس عماد بحر وكيل المديرية والمهندس سيد مدني محمود مدير الادارة الزراعية بموط، كما تفقد المرسي صوب الإدارة الزراعية بموط، وأشاد بالزراعات الموجودة وتابع أعمال علاج الصوب المصابة وراجع التوصيات لعلاج الإصابات.

- جولة تفقدية للمرور على الحقول الإرشادية لمحصول القمح

وتفقد المرسي عددا من الحقول الإرشادية لمحصول القمح وشارك فى ندوة توعوية للمزارعين، مؤكدا على الاهتمام بالقمح كمحصول استراتيجي وأهمية اتباع التوصيات الفنية خلال هذه الفترة من عمر النبات للوصول لأعلي إنتاجية وأعلي عائد اقتصادي، وجرى تفصيليا استعراض كل ما يخص محصول القمح بداية من تجهيز الأرض والتسميد والري وميعاد الزراعة ومقاومة الحشائش، وأهم التوصيات الفنية خلال هذة الفترة، كذلك الأهمية الاقتصادية والعمليات التي تؤدي إلي زيادة الإنتاجية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

