ترامب يُهدّد إيران بالسفن الكبيرة.. وتفاهم حول نفط فنزويلا وتحذير للصين
مُعلّق رياضي يُحذّر: مواجهة المصري ستكون الأصعب للزمالك.. ونصيحة خاصة لمعتمد جمال
«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية
أحمد عادل: إمام عاشور الخاسر الوحيد في أزمته مع الأهلي.. وحمزة عبدالكريم «هالاند الصغير»
المهرجانات نجحت ونفسي أمثل.. حمو بيكا: يكشف أسرار الشهرة ومسيرته من الجزارة إلى الفن
مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
معايير محددة من الرقابة المالية.. كيف يتم تقييم أسعار العقارات في مصر؟
نشأت الديهي: استنفار أمريكي واسع و3 سيناريوهات لضربة عسكرية مُحتملة ضد إيران
المفاوضات النووية مُستمرة.. ترامب يتفاءل: اتفاق مُحتمل بدل المواجهة العسكرية مع إيران
«يرقصون على الهوا بسبب إمام عاشور».. «أضا»: بعض الإعلاميين يمارسون «الشماتة» في أزمات الأهلي
إمام عاشور تحت ضغط عصبي وصحي.. و«أضا» يؤكد ضرورة الاعتراف بالخطأ | القصة كاملة
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأحد 1-2- 2026

محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الأحد 1-2- 2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 15 جنيهًا للكيلو.

- طماطم الصلصة 5 جنيهات للكيلو.

- بسلة 30 جنيهًا للكيلو.

- خيار بلدي 15 جنيهًا للكيلو

- كرنب 30 جنيهًا .

- بطاطا 2 كيلو 25 جنيهًا.

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بطاطس تحمير 2 كيلو 25 جنيهًا.

- بصل أبيض فتيل 2 كيلو بـ25 جنيهًا.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 20 جنيهًا للكيلو.

- شطة بلدي 10 جنيهات للكيلو.

- شطة أومجي 25 جنيهًا.

- جزر 15 جنيهًا.

- جزر أحمر مسكر 20 جنيهًا للكيلو.

- خس 10 جنيهات .

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان أبيض حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان عروس أسود 10 جنيهات للكيلو.

- سبانخ 30 جنيهًا للكيلو.

- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.

- ليمون 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان: 

- الفراولة 35 جنيهاً للكيلو.

- تين 25 جنيهًا للكيلو.

- رومان 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال بصرة 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال يوسفى 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال سكرى 20 جنيهًا للكيلو.

- جوافة 20 جنيهًا للكيلو.

- موز 25 جنيهًا للكيلو.

- بلح برحى 50 جنيهًا للكيلو.

- تفاح أحمر 70 جنيهًا للكيلو.

- عنب 50 جنيهًا للكيلو.

- كاكا 35 جنيهًا للكيلو.

- كانتلوب 20 جنيهًا للكيلو.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

