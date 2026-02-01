قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفاوضات النووية مُستمرة.. ترامب يتفاءل: اتفاق مُحتمل بدل المواجهة العسكرية مع إيران
«يرقصون على الهوا بسبب إمام عاشور».. «أضا»: بعض الإعلاميين يمارسون «الشماتة» في أزمات الأهلي
إمام عاشور تحت ضغط عصبي وصحي.. و«أضا» يؤكد ضرورة الاعتراف بالخطأ | القصة كاملة
الخارجية الروسية تدعو لتقليص قدرات أوكرانيا العسكرية
تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه
قاضية أمريكية ترفض إصدار حكم بإنهاء عملية «مترو سيرج» مؤقتاً
غيابات بالجملة فى صفوف الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية
دون عداوة مع ترامب .. المكسيك تؤكد مواصلتها إرسال المساعدات إلى كوبا
علاء ميهوب يهاجم إمام عاشور: اعتذارك غير مقبول ولا قيمة له
خدم المنافسين .. «الغندور» يكشف كواليس تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز
الصومال ينفذ عملية عسكرية تستهدف قيادات من مليشيات الشباب
بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التعادل مع يانج أفريكانز | صور
حوادث

سماع الشهود في محاكمة 70 متهمًا باللجان الإدارية للإخوان .. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
مصطفي رجب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد 1 فبراير 2026، محاكمة 70 متهما باللجان الإدارية للإخوان، فى القضية رقم 56 لسنة 2025، ومن المقرر لهذه الجلسة الاستماع للشهود.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2024، بدوائر أقسام مدينة نصر والجيزة والإسكندرية، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بان تولوا مسئولية الإشراف على هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية بمجموعات الإخوان.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس وحتى السبعون انضموا إلى الجماعة، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس والـ 18 ومن الثامن والثلاثين وحتى السادس والأربعين والثامن والأربعين والثانى والخمسين، والستين، والرابع والستين، والسابع والستين، والثامن والستين اتهامات بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية والإرهابيين بان وفوروا أموالا ومواد ومعلومات وأدوات للجماعة وأعضاء بها بقصد استخدماها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

المستشار محمد السعيد الشربيني الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر اللجان الإدارية للإخوان محاكمة 70 متهما

