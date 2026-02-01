قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
خالد طلعت: 29 لاعبا انتقلوا من الأهلي للزمالك في آخر 40 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

6 قيود قانونية تحكم العقارات الأثرية بعد تسجيلها رسميًا.. وفقا للقانون

حماية الآثار
حماية الآثار
حسن رضوان

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، مجموعة من الإجراءات والالتزامات القانونية التي تترتب على تسجيل العقار كأثر، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (13) من القانون.

وأوضحت المادة أنه، مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر في التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك عدد من الأحكام الملزمة، أبرزها حظر هدم العقار كليًا أو جزئيًا، أو إخراج أي جزء منه خارج جمهورية مصر العربية.

عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار

كما نص القانون على عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم الأثري لصالح أي جهة، باستثناء المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة الوزير المختص، وبناءً على اقتراح مجلس إدارة المجلس وموافقة اللجنة المختصة.

وحظر القانون ترتيب أي حقوق ارتفاق للغير على العقار الأثري، كما منع تجديده أو تغيير معالمه بأي صورة إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس المجلس الأعلى للآثار، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، على أن تتم الأعمال المرخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

وأكدت المادة أنه في حال قيام المالك أو صاحب الشأن بإجراء أي أعمال دون الحصول على الترخيص اللازم، يتولى المجلس إعادة العقار إلى حالته الأصلية على نفقة المخالف، دون الإخلال بحقه في التعويض أو بالعقوبات الجنائية المقررة بالقانون.

وألزمت المادة مالك العقار بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للآثار على أي تصرف قانوني يرد على العقار، مع بيان بيانات المتصرف إليه، كما أوجبت إخطار من آلت إليه الملكية بأن العقار مسجل كأثر، على أن يبت المجلس في طلب التصرف خلال ثلاثين يومًا، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض.

ومنحت المادة المجلس الأعلى للآثار الحق في مباشرة أعمال الصيانة والترميم اللازمة للأثر في أي وقت وعلى نفقته، وتظل هذه الأحكام سارية حتى لو أصبح الأثر منقولًا بعد ذلك.

وفي سياق متصل، أجاز القانون للمجلس الأعلى للآثار قبول التنازل عن ملكية العقارات التاريخية من الهيئات أو الأفراد، أو شرائها بثمن رمزي، أو وضعها تحت تصرف المجلس لمدة لا تقل عن خمسين عامًا، متى اقتضت المصلحة القومية ذلك، على أن يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير المختص، ويُعلن القرار إداريًا للمالك، وينشر في الوقائع المصرية، مع التأشير به في سجلات الشهر العقاري.

حماية الآثار الإجراءات الالتزامات القانونية العقار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

ترشيحاتنا

ختام اسبوع الصلاة من أجل الوحدة

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في ختام أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس 2026

رئيس المجلس القومي للمرأة

المستشارة أمل عمار: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة

حفل جائزة الدكتور علي السمّان للحوار والسلام

الكنيسة الأسقفية تحتفل بمرور 24 عامًا على اتفاقية الحوار وإطلاق جائزة علي السمان للسلام

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد