عاجل
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
عمرو أديب: ترامب يقابل مشاكل ضخمة بسبب فضـ.ائح وفيديوهات إبستين
مسؤولون وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يطالبون بسياسات تشريعية ومصرفية لتعزيز الشمول المالي
أمير هشام يشيد بـ معتمد جمال بعد فوز الزمالك على المصري بالكونفدرالية
6 جنيهات زيادة.. أسعار السجائر الجديدة 2026
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في بورسعيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 2 فبراير 2026: مشاكل صحية

برج الأسد
برج الأسد
حياة عبد العزيز

 أصحاب برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)،  مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، ومن المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي .

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 2 فبراير 2026

كن رومانسيًا واحرص على قضاء المزيد من الوقت مع شريك حياتك، واصل أداءك المهني المتميز، مما سيؤدي إلى نجاحك في مسيرتك المهنية، استثمر ثروتك بحكمة، قد تواجه بعض المشاكل الصحية البسيطة.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

 قد تختار بعض النساء يومًا لإنهاء علاقة سامة لا تتدخل أي جهة خارجية في حياتك العاطفية أو في قراراتك اليوم، قد تُصلح علاقة عاطفية قديمة انتهت نهايةً سيئة، مما يعني إمكانية العودة إلى العلاقة السابقة.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

 تجنب الأطعمة الدسمة أو الدهنية، وامنح نفسك وقتًا للراحة عند الشعور بالتعب. مارس تمارين التنفس اللطيف أو التأمل البسيط لتهدئة ذهنك، سيساعدك اتباع روتين نوم منتظم والحد من استخدام الشاشات قبل النوم على تحسين التعافي والتوازن العام.

برج الاسد مهنيا

إذا كانت لديك أفكار إبداعية، فبادر بتنفيذها، وسترى مدى نجاحها. سيحقق مشروعك أرباحًا طويلة الأجل، وسيحقق بعض الطلاب نتائج باهرة في الامتحانات

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

قد تنشأ أيضًا بعض الخلافات مع الأقارب حول الممتلكات. ربما يكون هذا اليوم مناسبًا لتجربة حظك في سوق الأسهم، كما قد تفكر جديًا في شراء سيارة.

برج الأسد حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الاسد اليوم

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

الغندور

الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

لعبة روبلكس

ما هو تأثير لعبة روبلكس على الأطفال؟ .. مخاطر غير متوقعة

بوسي

بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة كاجوال.. شاهد

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

