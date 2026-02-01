قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو
إشتروا عقارات وأراضى.. 5 تجار مخدرات يغسلون ربع مليار جنيه
حالة الطقس في مصر..نشاط رياح وأتربة وأمطار خفيفة ودرجات الحرارة مستقرة
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انطلاق الأسبوع التدريبي الـ26 لمركز سقارة بمشاركة 450 متدربًا

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي السادس والعشرين من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة لعام 2025 / 2026  اليوم الأحد 1 / 2 / 2026 والتي تستمر حتي 5 / 2 / 2026 .

الدورات التدريبية 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن مركز سقارة سيشهد هذا الأسبوع تنفيذ برامجه وأنشطته التدريبية، بإجمالي 5 برامج وأنشطة تدريبية، وبمشاركة 450 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وبناء القدرات القيادية والفنية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي.

ومن جانبه قال الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز بسقارة أن فعاليات الأسبوع الجاري تشمل برنامج إعداد رئيس قرية – النسخة الرابعة وبرنامج تأهيل وإعداد مدير عام – النسخة الثانية وبرنامج الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية والدورة التأهيلية للعاملين بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة واختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة (إعداد رئيس حي – إعداد مدير عام).

التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة الدورات التدريبية

