الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء سائق مادة كاويه على ابنته بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام أحد أفراد الشرطة باستغلال وظيفته وتحريض نجله بالتعدى على طفلة بإلقاء مادة كاوية عليها وإحداث إصابتها بالفيوم.



بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل أنه بتاريخ 22 الجارى تلقى مركز شرطة سنهور القبلية بلاغا من شقيق القائم على النشر بقيام نجل شقيقته، سائق مركبة “توك توك”، بالتعدى على كريمته بإلقاء مادة كاوية عليها وإحداث إصابتها بجروح متفرقة بالساقين، وذلك لخلافات زوجية بين شقيقته وزوجها والد المشكو فى حقه، فرد شرطة المشار إليه، وقد تبين عدم تدخله فى الواقعة.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وباستدعاء القائم على النشر، أقر بادعائه الكاذب تجاه فرد الشرطة فى محاولة للزج به فى الواقعة بهدف الإساءة له لخلافاته مع شقيقته (زوجة فرد الشرطة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيق.





