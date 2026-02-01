قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء سائق مادة كاويه على ابنته بالفيوم

المتهمان
المتهمان
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام أحد أفراد الشرطة باستغلال وظيفته وتحريض نجله بالتعدى على طفلة بإلقاء مادة كاوية عليها وإحداث إصابتها بالفيوم.
 

 بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل أنه بتاريخ 22 الجارى تلقى مركز شرطة سنهور القبلية بلاغا من شقيق القائم على النشر بقيام نجل شقيقته، سائق مركبة “توك توك”، بالتعدى على كريمته بإلقاء مادة كاوية عليها وإحداث إصابتها بجروح متفرقة بالساقين، وذلك لخلافات زوجية بين شقيقته وزوجها والد المشكو فى حقه، فرد شرطة المشار إليه، وقد تبين عدم تدخله فى الواقعة.

 أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وباستدعاء القائم على النشر، أقر بادعائه الكاذب تجاه فرد الشرطة فى محاولة للزج به فى الواقعة بهدف الإساءة له لخلافاته مع شقيقته (زوجة فرد الشرطة).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

