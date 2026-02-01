جبران: هدفنا تحويل مراكز التدريب إلى منصات حقيقية لإعداد عمالة ماهرة

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العنصر البشري، عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا موسعًا مع شركة " ابدأ إديو" برئاسة المهندس منصور وهبي الرئيس التنفيذي ، وبحضور ممثلي 38 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء البدء الفعلي في تفعيل بنود بروتوكول التعاون الموقّع بين وزارة العمل وشركة "ابدأ إديو"، والذي يستهدف تحديث برامج التدريب، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يواكب خطط الدولة للتنمية وبناء الإنسان.

وأكد الوزير محمد جبران، خلال اللقاء، أن تطوير مراكز التدريب المهني يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشددًا على أهمية توحيد الرؤية بين جميع الشركاء لضمان تحقيق أقصى استفادة من البروتوكول، وتحويل مراكز التدريب إلى منصات حقيقية لإعداد عمالة ماهرة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو شركة «ابدأ إديو» آليات التنفيذ المقترحة، وخطط العمل الخاصة بتأهيل المدربين، وتحديث المناهج، والاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل مراكز التدريب، بما يسهم في الارتقاء بجودة التدريب وربطه بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل...وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على بدء خطوات التنفيذ الفوري، ووضع جدول زمني محدد لمتابعة تفعيل البروتوكول، بما يحقق الأهداف المشتركة ويعزز دور مراكز التدريب المهني في دعم الاقتصاد الوطني.