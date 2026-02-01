المهيري: المشروع الانتخابي للنقابة 2026–2030 نموذج ديمقراطي وشفاف

استعرض مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في اجتماعه الدوري، خطوات الاستعداد للانتخابات للدورة النقابية 2026 – 2030، مؤكداً الالتزام المسئول بالمشروع الانتخابي وضوابطه القانونية والتنظيمية المعتمدة، وفق تعليمات وزارة العمل.

وكلف مجلس الإدارة الأمانة العامة بالتواصل مع اللجان النقابية والانتهاء من إعداد المشروع الانتخابي خلال الفترة من أول فبراير الجاري وحتى 20 من الشهر ذاته، وفق مضمون المشروع الذي يركز على عدد من النقاط الاستراتيجية، منها:

بيان أعداد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الانتخاب وفق الكشوف الرسمية المعتمدة، مع تحديد عدد صناديق الاقتراع والمقار الانتخابية المقترحة بالمركز الرئيسي والفروع واللجان التابعة، مع توضيح العناوين بدقة.

ترشيح عضوين من الجمعية العمومية لعضوية اللجان المشرفة على الانتخابات في كل مقر من غير المرشحين، مع ضرورة تحديد أعضاء احتياطيين.

الالتزام بتقديم المشروع الانتخابي في نسخ ورقية معتمدة ومختومة، إضافة إلى نسخة إلكترونية بملف PDF مستوفاة لكافة البيانات.

كما يشمل المشروع:

بيان النظام الانتخابي وفق لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية، مع تحديد نظام التمثيل النوعي أو الجغرافي وعدد الأعضاء بكل فرع أو منشأة أو قطاع.

إعداد كشوف أسماء الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب، وكشوف منفصلة لكل مقر انتخابي، مسلسلة ومرقمة.

واختتم مجلس الإدارة اجتماعه ببيان جاء فيه: أن المشروع الانتخابي استراتيجي مهم لضمان إتمام العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وفق الضوابط القانونية، بما يعكس الضمانة الحقيقية لاستقرار التنظيم النقابي.