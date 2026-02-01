إزالة 2025 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنتهاء أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة (٢٠٢٥) حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالمتغيرات المكانية بمساحة (٨٠ ألف و ٥٠٥) متراً و (٨٢١) فدانًا و(٢٠) قيراطًا و(٢٠) سهمًا، والتي بدأت أعمالها يوم ١٠ يناير الماضي وانتهت أمس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء.

أوضح محافظ الشرقية أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمرحله الأولى من الموجه ٢٨ أسفرت عن إزالة (٦٧٤) حالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الخاصة بالاهالي.

حيث تم إزالة (٥٤٣) حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، بمساحة (٢٨ ألف و ٤٦٦) متراً و(٧٩٧) فدانًا و(٢٢) قيراطًا و(١٩) سهمًا بنطاق المحافظة وإزالة (١٣١) حالة تعدي على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة (٣) فدانًا و(١٧) قيراطًا و(١٢) سهمًا.

كما أسفرت الحملات عن إزالة (١٣٥١) حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة (٥٢ الف و ٣٩) متراً و (٢٠) فدانًا و(٤) قيراطًا و(١٣) سهمًا.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتعاون المستمر مع جهات الولاية، لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، والتصدي الفوري لأي محاولة للبناء في المهد، لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.