الموعد والقيمة التسويقية والترتيب.. كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز ونهضة بركان

يواجه فريق بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربى، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان بدوري أبطال إفريقيا

تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعه التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب البلدي بركان، معقل نهضة البركان.

وتبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 23.85 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لنهضة بركان المغربى 17.66 مليون يورو.

ويخوض بيراميدز المباراة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يتصدر نهضة بركان المجموعة متساويا في النقاط بفارق الاهداف

وتذاع المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية

كما تذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".