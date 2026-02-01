قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وعواقل وشباب بدو دهب ويستجيب لمطالبهم

لقاء المحافظ مع مشايخ وعواقل بدو دهب
لقاء المحافظ مع مشايخ وعواقل بدو دهب
ايمن محمد

عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لقاءً موسعًا مع مشايخ وعواقل وشباب بدو مدينة دهب، بحضور أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المجتمعات البدوية وتحقيق التنمية الشاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم الخدمية والتنموية والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

واستعرض محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء، حزمة من المطالب التي تم بحثها والموافقة على تنفيذها، من بينها تطوير شبكة الطرق الداخلية بمدينة دهب، والتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع تخصيص نسبة 20% من الوحدات السكنية للشباب، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتحسين مستوى المعيشة لأبناء المدينة.

ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة من إدارة المواقف بالمحافظة، بالتنسيق مع مشايخ وعواقل مدينة دهب، لدراسة ووضع حلول عاجلة لمشكلة سيارات السرفيس داخل المدينة، بما يضمن انتظام حركة النقل وتيسير تنقل المواطنين والقضاء على أية معوقات تواجههم في هذا الشأن.

وأكد اللواء دكتور خالد مبارك فتح باب تراخيص لانشات النزهة بمدينة دهب، شريطة الالتزام الكامل بالشروط والمواصفات والضوابط المنظمة، حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين، مشيرًا إلى العمل على تطوير منطقة «البلو هول» بالتنسيق مع وزارة البيئة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية السياحية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، فضلًا عن دعمه الكامل لطلبات تخفيض أسعار التقنين الخاصة بالمسكن العائلي.

وأعرب أهالي مدينة دهب عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية ولمحافظ جنوب سيناء، لما لمسوه من اهتمام حقيقي بمطالبهم واستجابة فعالة لقضاياهم، مؤكدين أن اللقاء يعكس حرص الدولة على دعم المجتمعات البدوية وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشاد أعضاء مجلس النواب بالجهود المبذولة في ملف تقنين أوضاع الأراضي، لما له من أهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين ودعم جهود التنمية والاستثمار بالمحافظة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق مع اللجان النوعية بمجلس النواب والوزارات المعنية لتوفير المزيد من الخدمات والمشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين بمختلف المدن البدوية.

واختتم اللقاء بتهنئة اللواء دكتور خالد مبارك أهالي مدينة دهب بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان، داعيًا الله أن يعيدها على مصر وشعبها بمزيد من الأمن 

جنوب سيناء دهب لقاء المحافظ بدو عواقل

