الخطيب يهنئ «سيدات اليد» بالسوبر المصري

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة اليد، وجهازهن الفني والإداري والطبي، بمناسبة التتويج ببطولة كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي.

وأشاد الخطيب بالأداء القوي والروح العالية التي ظهرت عليها اللاعبات طوال المباراة، وإصرارهن على الفوز باللقب، مشيرًا إلى أن هذا التتويج يعكس حجم الجهد والعمل الكبير داخل منظومة كرة اليد.

ووجه رئيس النادي التهنئة لجماهير الأهلي، لدعمهم المستمر لكل فرق النادي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يمثل دافعًا أساسيًّا لتحقيق الانتصارات على المستويين المحلي والقاري.

«سيدات يد الأهلي» يتوج بكأس السوبر المصري

وتوج الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي توج بلقب كأس السوبر المصري عقب الفوز على الشمس بنتيجة 29/25، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين مساء اليوم على صالة سيتي كلوب بطنطا.

شهد الشوط الأول أداء قويًّا من جانب الفريقين، وتأخر الأهلي خلال الشوط بنتيجة 14-11. ومع انطلاقة الشوط الثاني الذي شهد عودة «سيدات اليد» وتفوقهن بفضل تألق نصرة عيد وتقى كامل والحارسة منة الله سيد، استمر الأداء المميز من جانب ‏اللاعبات، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 29/25 ويتوج الأهلي بكأس السوبر.‏

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر بعد الفوز على فريق سبورتنج 33-19 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.