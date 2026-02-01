قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلايا الإخوان تهاجم أحمد موسى.. والإعلامي يتخذ قرار عاجلا على الهواء
بلاغ رسمي من أحمد موسى ضد الإخوان بسبب التحريض عليه بعد صدور كتاب أسرار
ترتيب المجموعة الاولي بعد فوز بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل
اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو
بطولة الكونفدرالية.. بيراميدز يقضى علي آمال نهضة بركان ويسجل الهدف الثالث
مران الأهلي| رياض وكامويش يشاركان في التدريبات الجماعية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران
رياضة

الخطيب يهنئ «سيدات اليد» بالسوبر المصري

محمود الخطيب
محمود الخطيب
إسلام مقلد

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة اليد، وجهازهن الفني والإداري والطبي، بمناسبة التتويج ببطولة كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي.

وأشاد الخطيب بالأداء القوي والروح العالية التي ظهرت عليها اللاعبات طوال المباراة، وإصرارهن على الفوز باللقب، مشيرًا إلى أن هذا التتويج يعكس حجم الجهد والعمل الكبير داخل منظومة كرة اليد.

ووجه رئيس النادي التهنئة لجماهير الأهلي، لدعمهم المستمر لكل فرق النادي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يمثل دافعًا أساسيًّا لتحقيق الانتصارات على المستويين المحلي والقاري.

«سيدات يد الأهلي» يتوج بكأس السوبر المصري

وتوج الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي توج بلقب كأس السوبر المصري عقب الفوز على الشمس بنتيجة 29/25، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين مساء اليوم على صالة سيتي كلوب بطنطا.

شهد الشوط الأول أداء قويًّا من جانب الفريقين، وتأخر الأهلي خلال الشوط بنتيجة 14-11. ومع انطلاقة الشوط الثاني الذي شهد عودة «سيدات اليد» وتفوقهن بفضل تألق نصرة عيد وتقى كامل والحارسة منة الله سيد، استمر الأداء المميز من جانب ‏اللاعبات، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 29/25 ويتوج الأهلي بكأس السوبر.‏

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر بعد الفوز على فريق سبورتنج 33-19 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

النادي الأهلي الأهلي محمود الخطيب كرة اليد

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

