اتصالات النواب: حجب الألعاب الخطيرة على الأطفال وهذه الإجراءات القانونية

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن حجب ألعاب خطيرة على الأطفال ويعلن عن الاجراءات القانونية ضد بعض المواقع.

وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن يتم رصد جميع التطبيقات المخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ومنها تطبيقات عالمية خاصة بالأطفال والكبار.

وأشار بدوي إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات قانونية ضدها وحجبها ، رافضا الإفصاح عن أسماء هذه التطبيقات.

وتابع أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وجهت بحصر تطبيقين مخالقين لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأخطرنا جهاز تنظيم الاتصالات بهما ، لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.