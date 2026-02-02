قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

5 مارس.. المؤتمر العام لحزب المحافظين لإجراء انتخاباته الداخلية

حزب المحافظين
حزب المحافظين
معتز الخصوصي

يعقد حزب المحافظين المؤتمر العام للحزب لإجراء الانتخابات الداخلية يوم ٥ مارس ٢٠٢٦، وذلك في إطار حرص الحزب على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية.

ويُذكر أن لجنة انتخابات حزب المحافظين كانت قد اعلنت مسبقًا عن فتح باب الترشح لانتخابات الحزب الداخلية، اعتبارًا من ١ فبراير ٢٠٢٦ وحتى ١٥ فبراير ٢٠٢٦، وذلك وفقًا للائحة الحزب المنظمة للعملية الانتخابية.

ويشمل فتح باب الترشح منصب رئيس حزب المحافظين، وعضوية الهيئة العليا للحزب، على أن يقتصر الترشح على الأعضاء المجددين لعضويتهم لعام ٢٠٢٦، والمُدرجين ضمن الكشوف النهائية المعتمدة للجمعية العمومية.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات حزب المحافظين، برئاسة محمد تركي، عن فتح باب الترشح لانتخابات الحزب الداخلية، وذلك اعتبارًا من اليوم الموافق ١ فبراير ٢٠٢٦ وحتى ١٥ فبراير، وفقًا للائحة الحزب المنظمة للعملية الانتخابية.

ويشمل فتح باب الترشح: الترشح على رئاسة حزب المحافظين ، والترشح لعضوية الهيئة العليا للحزب.

وأكدت اللجنة أن الترشح يقتصر فقط على الأعضاء مجددي العضوية لعام ٢٠٢٦، والمُدرجين ضمن الكشوف النهائية المعتمدة للجمعية العمومية.

كما أهابت اللجنة بجميع الراغبين في الترشح الالتزام بالضوابط والإجراءات المعلنة، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحزب على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية، وإتاحة الفرصة أمام كوادره للمشاركة الفاعلة في بناء مؤسساته المنتخبة.

