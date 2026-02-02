تداول 26 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (9) سفن وتم تداول (26000) طن بضائع و(900) شاحنة و(120) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(376) شاحنة و(73) سيارة.

وأفاد المركز، في بيان اليوم الاثنين، بأن حركة الصادرات شملت 21 ألف طن بضائع و(524) شاحنة و(47) سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Pan LiLi، و Alcudia Express بينما غادرت السفينتين PELAGOS Express والحرية فيما شهد ميناء نويبع تداول (3300) طن بضائع و(272) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين،و سينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2020 راكبا بموانيها.