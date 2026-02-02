كرسي متحرك كهربائي لمسن بأسيوط

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أحد كبار السن بمكتبه بديوان عام المحافظة، في لفتة إنسانية تعكس حرصه على دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث قام بتسليمه كرسيًا متحركًا كهربائيًا لمساعدته على الحركة وتخفيف الأعباء عنه، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بالجوانب الاجتماعية والإنسانية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال اللقاء، اطلع محافظ أسيوط على الظروف الصحية والمعيشية للمسن، ووجه بتوفير الكرسي المتحرك الكهربائي لمساعدته على التنقل بصورة آمنة، بما ينعكس إيجابًا على قدرته على ممارسة حياته اليومية بشكل أكثر استقلالية.

وأكد المحافظ أن المحافظة تضع البعد الإنساني في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم المشروعة يمثل نهجًا ثابتًا، لا سيما فيما يتعلق بكبار السن والحالات الإنسانية.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة مستمرة في تقديم أوجه الدعم الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق حياة كريمة وآمنة للمواطنين.