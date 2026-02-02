قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

السجن المؤبد لسائق باع مخدر الشابو لضابط مكافحة المخدرات بأسيوط

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مادة الشابو المخدر بدائرة قسم ثان أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وتعود وقائع القضية رقم 10246 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للمقدم أحمد عادل مفتاح، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات – منطقة أسيوط، من أحد المصادر السرية، تفيد بقيام المتهم "محمد . أ . ر"، سائق ونش، مقيم بقرية جزيرة الطوابية التابعة لقرية منقباد بمركز أسيوط، بحيازة كمية من مادة الشابو المخدر وعرضها للبيع بموقف الأزهر بدائرة قسم ثان أسيوط.
وبتقنين الإجراءات القانونية، قاد مفتش المكافحة قوة من أفراد الإدارة السرية، برفقة المصدر السري، إلى المكان الذي يتردد عليه المتهم، حيث ترقبت القوة وصوله قرابة 25 دقيقة. وعقب وصوله، أرشد المصدر السري عنه، فتوجه إليه أحد الضباط متخفيًا وعرّف نفسه على أنه زبون راغب في شراء المخدر.

وخلال المعاينة، أخرج المتهم كيسًا بلاستيكيًا من بين طيات ملابسه، وبفحصه أطلق الضابط الإشارة المتفق عليها، فداهمت القوات المكان وتم ضبط المتهم متلبسًا، وبحوزته 4 أكياس لمادة الشابو المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 150 جنيهًا.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، وأن الهاتف المحمول يُستخدم في التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

