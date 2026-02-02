قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

طب الإسكندرية تطلق قافلة شاملة لخدمة أهالي العامرية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
أحمد بسيوني

أطلقت كلية الطب قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي عزبة النهضة بمنطقة العامرية، وذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز دورها المجتمعي وخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.


جاءت القافلة تحت إشراف وتنظيم الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد صدقة، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون المستمر مع مؤسسة بنك الدواء الخيرية، التي ساهمت بفاعلية في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.


وأشار الدكتور تامر عبد الله إلى أن تنظيم هذه القافلة يأتي في إطار رؤية جامعة الإسكندرية لتعزيز التكامل بين التعليم الطبي وخدمة المجتمع، وإتاحة الرعاية الصحية لأكبر عدد من المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن القافلة تعكس رسالة الجامعة في المسؤولية المجتمعية والالتزام بالخدمة العامة، وأضاف أن القافلة شهدت مشاركة متميزة من 38 طالبًا وطالبة من كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، إلى جانب 10 أطباء متخصصين في خمس تخصصات طبية مختلفة، بالتعاون مع كلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، ومعهد البحوث الطبية، وأسرة «طبيب من أجلك»، حيث التزم الجميع بأداء واجبهم على أكمل وجه.


وأوضح الدكتور محمد صدقة أن القافلة قدمت خدمات طبية متكاملة، حيث تم الكشف الطبي على إجمالي 725 حالة، موزعة على النحو التالي: 155 حالة عظام، و155 حالة أطفال، و125 حالة باطنة، و180 حالة جلدية، و110 حالات أسنان، مع التأكيد على توفير الأدوية مجانًا للمرضى، وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال العلاج.

ولفت إلى أن فعاليات القافلة تضمنت أيضًا تنظيم حملات توعوية صحية بالتعاون مع قسم طب المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز الثقافة الطبية لدى المواطنين.

الاسكندرية جامعة الإسكندرية العامرية قافلة طبية دور مجتمعي

