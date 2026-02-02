حاكم الشارقة: المؤسسات الأكاديمية في الإمارة تمضي بخطط طموحة ومدروسة في مشوارها الأكاديمي

أكد عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أن المؤسسات الأكاديمية في الإمارة تمضي بخطط طموحة ومدروسة في مشوارها الأكاديمي، معبراً عن فخره بالكيانات التعليمية وإداراتها، متمنيا دوام الفاعلية والإسهام في دعم وتطوير العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم /الاثنين/.. حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشاد حاكم الشارقة، بجهود أعضاء المجلس، وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المجلس يضم ثلاث جامعات حديثة، تستدعي دعمها بالمعرفة اللازمة للارتقاء بها، من خلال الاطلاع على أفضل التجارب الأكاديمية في الجامعات العريقة حول العالم، مثنيا على جهود مديري الجامعات في تطوير مؤسساتهم وبرامجهم الأكاديمية ومستوى طلبتهم.

وعبّر عن فرحته الكبيرة بتخرج الدفعة الأولى من طلبة جامعة خورفكان، مؤكدا استحقاقهم لبشارة التعيين المباشر بعد التخرج، تقديراً لجدهم واجتهادهم، منوها إلى أن جامعات إمارة الشارقة تضم تخصصات متنوعة في مجالات مختلفة، حصل عدد منها على عضويات في منظمات دولية متخصصة، ما يدل على أهمية وقوة البرامج الأكاديمية المقدمة.

ووقع حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً، يقضي بإضافة مدير أكاديمية الفنون البصرية بجامعة الفنون في الشارقة الدكتورة نادية مهدي الحسني، إلى عضوية مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، بجانب اعتماده لائحة تنظيم برنامج المنح والخصومات لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إمارة الشارقة، وذلك في إطار حرصه على تنظيم آليات الدعم التعليمي، وضمان العدالة والشفافية في منح الفرص التعليمية، وتعزيز استدامة منظومة التعليم العالي، بما يخدم الطلبة والمؤسسات الأكاديمية على حد سواء.

كما اعتمد المجلس عدداً من القرارات التي تهدف إلى دعم وتطوير منظومة التعليم العالي في الإمارة، وتعزيز كفاءة الأداء الأكاديمي والبحثي في مؤسسات التعليم العالي، بما يواكب التوجهات المستقبلية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.