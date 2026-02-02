قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
الفنان النائب.. ياسر جلال وملامح تجربة مختلفة لمشاهير العمل البرلماني

ياسر جلال
ياسر جلال
أميرة خلف

مع بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، سجل النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ. حضورًا متميزًا، حيث تواجد في معظم الجلسات وشارك بآراء مدروسة ومؤثرة في مختلف القضايا التي تعرض على المجلس، مؤكداً حرصه على تقديم نموذج جديد للفنانين في العمل البرلماني يجمع بين الالتزام بالمصلحة العامة والرؤية المجتمعية الواعية.

و لم يقتصر حضور النائب ياسر جلال على الجلسات العامة لمجلس الشيوخ فقط، بل كان له حضور مستمر و أداء فاعل في اجتماعات اللجان، ليشارك بآراء مدروسة تسهم في إثراء الحياة السياسية، و مناقشة الملفات المتخصصة، مؤكدًا حرصه على تقديم تجربة برلمانية متكاملة تجمع بين التمثيل العام والعمل التفصيلي في اللجان.

وجاءت تجربة ياسر جلال كأحد مشاهير العمل البرلماني، والتي لم يكتب لكثير منهم النجاح تحت قبة البرلمان، ما جعل التجربة محل شكل في حد ذاتها، وهو ما يسعى الفنان النائب إلى تقديم تجربة جديدة تغير هذا المفهوم الذهني.

ونرصد في سياق هذا التقرير، أبرز مواقفه تحت قبة الشيوخ، والتي حرص من خلالها على تقديم نموذج جديد للفنانين في العمل العام والسياسة، ما يجعله حالة مميزة تثير اهتمام الإعلام والجمهور على حد سواء.

ياسر جلال يحذر من تأثير الإنترنت على الأطفال

حيث شدد خلال جلسة الشيوخ المنعقدة أمس الأحد لمناقشة مخاطر الانترنت على الأطفال، على ضرورة الانتقال من رد الفعل إلى الاستباقية في التعامل مع كافة الملفات والقضايا، وبينها تأثير الانترنت على الأطفال، قائلا: "لازم ننتقل لمرحلة إننا نمنع البلا قبل وقوعه".

الفنان ياسر جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ | مصراوى

مقترح بتحويل المواصلات لمنصات توعوية متنقلة

في حين اقترح النائب ياسر جلال تحويل المواصلات إلى منصات توعوية متنقلة بهدف تعزيز الحس الوطني ونشر القيم الإيجابية بين المواطنين، قائلا: "راكب بسيط يشوف مشهد درامي هادف أو فيلم قصير خلال رحلته، ممكن يرجع يحكيه لأسرته ويكون فيه رسالة وعي جميلة، ومن الممكن أن تتضمن إعلانات تدر دخلا لوزارة النقل".

أسوة بالمطربين..رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين

كما لفت ياسر جلال النظر تحت قبة الشيوخ من خلال إعلانه عن إعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين أسوة بالمطربين، بما يضمن لهم حياة كريمة بعد تقدمهم في العمر، مؤكدا أن هذا الحق ليس رفاهية بل ضرورة لحماية الفنانين وصون كرامتهم عند التقدم في السن، قائلا : "حماية الفنان وكرامته واجب وطني وثقافي".

عدم الحجز على المعاش في قانون الضريبة العقارية

كما شارك النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، برأيه خلال مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، مشيرًا إلى وجود حالات محددة لإسقاط الضريبة وفق القانون.

ولفت " جلال" إلى أهمية حماية المعاشات من الحجز، مقترحًا إضافة بند ينص على عدم جواز الحجز على المعاش لضمان حقوق أصحاب المعاشات.

المستشفيات الجامعية العمود الفقري للمنظومة الصحية

وخلال مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية خلال الجلسة المنعقدة اليوم، أكد النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ أن المستشفيات الجامعية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية.

ياسر جلال

مقترحات للنهوض بقصور الثقافة ودعم الوعي الثقافي في مصر

كما حرص النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على الحضور الفاعل في اجتماعات اللجان لمناقشة ملفات الثقافة والفنون، و قدم رؤية شاملة استهدفت تطوير الهيئات الثقافية وتعزيز الوعي المجتمعي.

وركز "جلال " خلال اجتماعات اللجنة مع وزير الثقافة كيفية النهوض بقصور الثقافة و بحث سبل النهوض بالهيئة العامة لها، فضلا عن تقديم مقترحات عملية لدعم دورها في نشر الثقافة وتنمية مهارات المواطنين في مختلف مدن وأقاليم مصر.

ياسر جلال يظهر فى اجتماع حزب حماة الوطن بعد تعيينه فى مجلس الشيوخ

كما تجدر الاشارة إلى أن النائب ياسر جلال حرص على حضور اجتماع حزب حماة الوطن،  في أول ظهور له داخل أروقة الحزب بعد تعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية .

وأكد خلال الاجتماع أن الفن والسياسة وجهان يخدمان هدفًا واحدًا يتمثل في بناء وعي المجتمع ودعم الدولة المصرية، في مشهد يجمع بين الفن والسياسة على أرض واحدة لخدمة الوطن.

