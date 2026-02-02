قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

استدامة الرؤية وصناعة الوجهات.. كيف ترسخ تطوير مصر نموذجا جديدا للاستثمار العقاري في 2025

تطوير مصر
تطوير مصر

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها السوق العقاري المصري، لم يعد التميز مرهوناً بحجم الإنشاءات أو عدد الوحدات، بل بقدرة المطور على خلق وجهات متكاملة تنبض بالحياة وتحقق قيمة مستدامة. من هذا المنطلق، تقدم شركة تطوير مصر نموذجاً مختلفاً يقوم على الانتقال من مفهوم التطوير التقليدي إلى صياغة تجارب عمرانية متكاملة، يكون فيها الإنسان محور التخطيط والتنفيذ.

يمثل عام 2025 محطة فارقة في مسيرة الشركة، حيث تحولت الخطط الاستراتيجية إلى واقع ملموس من خلال تسليمات كبرى وتفعيل حقيقي للمشروعات. ففي المونت جلالة ودي باي، لم تقتصر الإنجازات على الأرقام، بل تجسدت في وحدات جاهزة للسكن أسهمت في خلق كتلة سكانية قادرة على تشغيل الخدمات وتعزيز الجاذبية السياحية على مدار العام، ما ينعكس مباشرة على العائد الاستثماري والقيمة الرأسمالية للأصول.

وفي شرق القاهرة، يبرز مشروع بلومفيلدز كنموذج لمدينة متكاملة تبدأ حياتها منذ اليوم الأول. إن تسليم عدد كبير من الوحدات خلال عام واحد عزز من سرعة تشكل المجتمع، وفعّل المرافق والخدمات، وقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في المدن الجديدة، ليصبح المشروع وجهة حقيقية لا مجرد موقع قيد التطوير.

وعلى صعيد المشروعات المستقبلية، يعكس مشروع SALT في رأس الحكمة قدرة تطوير مصر على إدارة المشروعات العملاقة بكفاءة، حيث يمثل التقدم الملحوظ في أعمال تسوية الأرض مؤشراً واضحاً على خفض المخاطر والالتزام بجدول زمني مدروس. وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة تعزيز ثقة العملاء عبر مشروعات ناضجة مثل فوكا باي، ومبادرات استباقية للتسليم المبكر في ريفيرز.

بهذه الرؤية، تؤكد تطوير مصر أن الاستثمار العقاري الناجح هو استثمار في المكان والإنسان معاً، وأن صناعة الوجهات المتكاملة القائمة على الاستدامة هي الطريق الحقيقي لبناء قيمة طويلة الأجل وترسيخ الريادة في السوق المصري.

تطوير مصر مشروع

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

رجل الأعمال أيمن الجميل

أيمن الجميل: الإصلاح الاقتصادي الشامل أعاد وضع بلدنا على خريطة الاستثمار العالمي والقادم أفضل

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بحلول ليلة النصف من شعبان

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يوجه بإعداد وتأهيل صف ثان من قيادات الأعلى للآثار

الشتاء عدوها الخفي.. 5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت في البرد

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
تقرير أمريكي يكشف عن أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر لعام 2025

أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود .. على طريقة الشيفات المحترفين

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
قبل رمضان مباشرة.. أفضل طرق تخزين وتفريز ورق العنب ليظل طازجًا

طرق تخزين وتفريز ورق العنب
نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

