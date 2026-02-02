استدامة الرؤية وصناعة الوجهات.. كيف ترسخ تطوير مصر نموذجا جديدا للاستثمار العقاري في 2025

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها السوق العقاري المصري، لم يعد التميز مرهوناً بحجم الإنشاءات أو عدد الوحدات، بل بقدرة المطور على خلق وجهات متكاملة تنبض بالحياة وتحقق قيمة مستدامة. من هذا المنطلق، تقدم شركة تطوير مصر نموذجاً مختلفاً يقوم على الانتقال من مفهوم التطوير التقليدي إلى صياغة تجارب عمرانية متكاملة، يكون فيها الإنسان محور التخطيط والتنفيذ.

يمثل عام 2025 محطة فارقة في مسيرة الشركة، حيث تحولت الخطط الاستراتيجية إلى واقع ملموس من خلال تسليمات كبرى وتفعيل حقيقي للمشروعات. ففي المونت جلالة ودي باي، لم تقتصر الإنجازات على الأرقام، بل تجسدت في وحدات جاهزة للسكن أسهمت في خلق كتلة سكانية قادرة على تشغيل الخدمات وتعزيز الجاذبية السياحية على مدار العام، ما ينعكس مباشرة على العائد الاستثماري والقيمة الرأسمالية للأصول.

وفي شرق القاهرة، يبرز مشروع بلومفيلدز كنموذج لمدينة متكاملة تبدأ حياتها منذ اليوم الأول. إن تسليم عدد كبير من الوحدات خلال عام واحد عزز من سرعة تشكل المجتمع، وفعّل المرافق والخدمات، وقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في المدن الجديدة، ليصبح المشروع وجهة حقيقية لا مجرد موقع قيد التطوير.

وعلى صعيد المشروعات المستقبلية، يعكس مشروع SALT في رأس الحكمة قدرة تطوير مصر على إدارة المشروعات العملاقة بكفاءة، حيث يمثل التقدم الملحوظ في أعمال تسوية الأرض مؤشراً واضحاً على خفض المخاطر والالتزام بجدول زمني مدروس. وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة تعزيز ثقة العملاء عبر مشروعات ناضجة مثل فوكا باي، ومبادرات استباقية للتسليم المبكر في ريفيرز.

بهذه الرؤية، تؤكد تطوير مصر أن الاستثمار العقاري الناجح هو استثمار في المكان والإنسان معاً، وأن صناعة الوجهات المتكاملة القائمة على الاستدامة هي الطريق الحقيقي لبناء قيمة طويلة الأجل وترسيخ الريادة في السوق المصري.