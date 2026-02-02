الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلة الإبتدائية بكاتدرائية يسوع الملك بسمالوط

تفقد اليوم، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر المرحلة الابتدائية، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، وذلك بمبنى الخدمات والتكوين، بسمالوط.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لأبناء وبنات المؤتمر، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، وممارسة الأسرار المقدسة.

كما شدد راعي الإيبارشيّة للخدام والخادمات ضرورة التفاني في الخدمة، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لجذب مخدومهم.

في سياق آخر، استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، في مؤتمر الشباب الإيبارشيّ، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.