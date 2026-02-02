نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته غدا والقضاة يوافقون

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته المقررة غدا، وهو ما وافقت عليه هيئة القضاة المشرفة على القضية، دون الكشف عن أسباب مفصلة للطلب.

وتأتي موافقة المحكمة في وقت يواجه فيه نتنياهو عدة قضايا تتعلق بالفساد، تشمل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي القضايا التي ينفيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل متكرر، مؤكدا أنها ذات دوافع سياسية.

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض التقارير التي تفيد بوصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل غدًا للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويتكوف يزور إسرائيل



وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بأنه من المتوقع أن يزور ويتكوف إسرائيل لعقد اجتماعات مع نتنياهو وقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير.