نتنياهو يخاطب الكراسي في الكنيست.. الديمقراطية من دون حضور

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة خاصة بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس الكنيست، الذي خلت قاعته من أعضاء البرلمان، إن "هناك من يعتقد أن أكبر تهديد للديمقراطية هو الديمقراطية نفسها"، مضيفًا: "ماذا لو انتُخبتم؟ من أنتم؟ هناك من تربّوا على خدمة الشعب، وسننتصر".



وأشار نتنياهو إلى أن "جوهر الديمقراطية يكمن في حكم الأغلبية مع صون الحقوق الفردية"، مؤكدًا أن هذا المبدأ كان موجودا منذ عقود، حين كان هناك قضاة "لم يشكك أحد في نزاهتهم واستقامتهم".

وأضاف رئيس الوزراء أن "شريحة واسعة من الشعب تطالب بإيجاد سبيل لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث"، مؤكدًا أن إعادة هذا التوازن هي الوسيلة للحفاظ على الحقوق الفردية بالتوازي مع حكم الأغلبية، ومنع أي سلطة من التعدي على الأخرى.