قرار مفاجئ من أربيلوا بعد فوز ريال مدريد الصعب على رايو فاليكانو

اتخذ المدير الفني لفريق ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، قرارًا لافتًا عقب الفوز الصعب الذي حققه الفريق على رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/2026.

وحقق ريال مدريد انتصارًا بشق الأنفس بنتيجة 2-1، في مباراة عانى خلالها الفريق على المستوى الفني، ولم يتمكن من حسم اللقاء إلا في اللحظات الأخيرة، بعدما سجل كيليان مبابي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 100 من عمر المباراة.

وشهدت المواجهة أداءً باهتًا من جانب الفريق الملكي، حيث فشل في فرض سيطرته رغم لعب رايو فاليكانو بعشرة لاعبين، ما أثار حالة من الجدل بين جماهير النادي حول المستوى الفني المقدم.

وعقب اللقاء، قرر أربيلوا منح لاعبي ريال مدريد يومين راحة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء 4 فبراير في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام فالنسيا، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب ميستايا.

ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، في ظل ازدحام جدول مباريات ريال مدريد خلال شهر فبراير، حيث تنتظر الفريق تحديات قوية محليًا وأوروبيًا، خاصة بعد فشله في التأهل المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ما يفرض عليه خوض مواجهتي الملحق أمام بنفيكا.