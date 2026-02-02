محافظ دمياط يكرّم المتميزين و الفائزين بجائزة مصر للتميّز الحكومي





كرّم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ونائبته المهندسة شيماء الصديق، اليوم، عددًا من القيادات والعاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة، و الحاصلين على جائزة مصر للتميّز الحكومي في دورتها الرابعة، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة ودورهم الفعّال في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال التكريم، أعرب محافظ دمياط عن اعتزازه بما حققته كوادر المحافظة من إنجازات، مؤكدًا أن هذا التميز يعكس حجم الجهد المبذول وروح العمل الجماعي، ويجسد توجه الدولة نحو الارتقاء بالأداء الحكومي وتطبيق معايير الجودة والحوكمة.

وأشار المحافظ إلى أن الجائزة تُعد حافزًا قويًا لمواصلة التطوير المؤسسي، ودعم الابتكار داخل الجهاز الإداري، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وخطط التنمية المستدامة ، مشيدًا بما تم تحقيقه من مراكز بالدورة الأخيرة وحصول الوحدة المحلية بالشعراء بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بفئة القرى، ومركز التأهيل الشامل على المركز الأول أيضًا، كما حققت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط على المركز الثانى بفئة المراكز والمدن

وجاءت أسماء المكرّمين على النحو التالي، أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة منسق جائزة التميز الحكومي ، شيرين نبيل بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

وبالنسبة إلى أفضل فئة مركز ومدينة وحصول دمياط على المركز الثانى ، تم تكريم ، سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، روضة منير نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط

، محروس محمد

، عصمت الأطروش ، أمل عبد الفتاح ،الاستاذة سحر الزهار



ومع حصول مركز التأهيل الشامل بدمياط بالمركز الأول بفضل جودة خدماته

تم تكريم الأستاذ تامر فايد رئيس مجلس إدارة جمعية منار السبيل

و عائشة عطا مدير المركز

و ليلى عبد اللطيف مدير قطاع التأهيل الشامل

كما جاءت مدينة رأس البر ضمن أفضل عشر مدن ..

حيث تم تكريم اللواء وائل الشربينى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و على البيومي و ولاء الشهاوى

ومع فوز قرية الشعراء على المركز الأول كأفضل قرية ..

تم تكريم الاستاذة عزة بصل والأستاذة دينا عرابى ، والأستاذة مواهب رضا

وبحصول المركز التكنولوجي لمدينة دمياط كأفضل عشر مراكز تكنولوجية على مستوى الجمهورية..

تم تكريم الاستاذة عزيزة خميس والأستاذة كريستين عزيز

ومن بين أفضل عشر مديرى إدارات على مستوى الجمهورية تم تكريم الاستاذة سهى يحيى شطا

فيما وقد قدّم المحافظ التهنئة للمكرّمين، متمنيًا لهم دوام التوفيق، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكل الجهود الرامية إلى تحقيق التميز والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات.