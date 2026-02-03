محافظ الوادى الجديد يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان بالخارجة

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد ناصر بمدينة الخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والمواطنين.

بدأت مراسم الإحتفال بأداء شعائر صلاة العشاء، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم وابتهالات دينية، تلاها كلمة مدير عام الأوقاف عن فضائل ليلة النصف من شعبان، والدروس والعبر المستفادة من ذكرى تحويل القبلة، مؤكدًا أهمية التحلي بأخلاق النبي ﷺ في التعامل، ونشر قيم الرحمة والتسامح ، واتباع منهج الوسطية والاعتدال في الفكر والسلوك.

وفي ختام الاحتفال، قدم الزملوط التهنئة لأهالي المحافظة ، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.