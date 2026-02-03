قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
تحذيرات عاجلة من الأرصاد خلال ساعات.. ما الذي يحدث في الطقس؟
بدء مقابلات المرشحين للدفعة الثالثة من مبادرة «1000 مدير مدرسة»
رمضان 2026 فلكيًا.. موعد أول أيام الصيام واستطلاع الهلال في مصر
في أولى جلسات المحاكمة.. أسرة أطفال المنوفية: الإعدام هيريح قلوبنا
حراسة أمنية مشددة.. وصول المتهم بقتل أطفال الراهب لبدء أولي جلسات محاكمته
بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
تصل إلى مليون جنيه وحبس.. احذر عقوبات سرقة الكهرباء
محافظات

محافظ الوادى الجديد يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان بالخارجة

منصور ابوالعلمين

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد ناصر بمدينة الخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والمواطنين.

بدأت مراسم الإحتفال بأداء شعائر صلاة العشاء، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم وابتهالات دينية، تلاها كلمة مدير عام الأوقاف عن فضائل ليلة النصف من شعبان، والدروس والعبر المستفادة من ذكرى تحويل القبلة، مؤكدًا أهمية التحلي بأخلاق النبي ﷺ في التعامل، ونشر قيم الرحمة والتسامح ، واتباع منهج الوسطية والاعتدال في الفكر والسلوك.

وفي ختام الاحتفال، قدم الزملوط التهنئة لأهالي المحافظة ، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

