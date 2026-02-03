موجز أخبار الوادي الجديد: احتفال ليلة النصف من شعبان بمسجد ناصر بالخارجة وختام الموسم الأول من مسابقة عباقرة الوادي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادى الجديد يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان بمسجد ناصر بالخارجة

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مساء اليوم ، احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد ناصر بمدينة الخارجة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والمواطنين.

بدأت مراسم الإحتفال بأداء شعائر صلاة العشاء، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم وابتهالات دينية، تلاها كلمة مدير عام الأوقاف عن فضائل ليلة النصف من شعبان، والدروس والعبر المستفادة من ذكرى تحويل القبلة، مؤكدًا أهمية التحلي بأخلاق النبي ﷺ في التعامل، ونشر قيم الرحمة والتسامح ، واتباع منهج الوسطية والاعتدال في الفكر والسلوك.

وفي ختام الاحتفال، قدم الزملوط التهنئة لأهالي المحافظة ، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية.

في مسابقة هي الأولى من نوعها

محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الموسم الأول من مسابقة " عباقرة الوادي "

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، والسيدة حنان مجدى نائب المحافظ ، اليوم ، ختام فعاليات الموسم الأول من مسابقة «عباقرة الوادي» ، والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كأول مسابقة من نوعها تستهدف طلاب المرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة ، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية وشباب المحافظات الحدودية.

وتأتي المسابقة في مبادرة هي الأولى من نوعها لاكتشاف ورعاية القدرات الفكرية والعلمية لدى الطلاب، وتنمية مهارات التفكير والإبداع، وبناء روح التنافس الإيجابي، من خلال برنامج متكامل تضمن محاور متنوعة شملت: العلوم والمعرفة العامة والفنون والرياضة تحت الضغط، وعجلة الحظ، وضربات الترجيح، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على الابتكار والتفوق.

وخلال كلمته، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط حرص المحافظة على دعم المبادرات التعليمية المبتكرة، وإقامة مثل هذه الفعاليات النوعية التي تستهدف تحفيز العقول الشابة وترسيخ ثقافة التميز والإبداع، مشيرًا إلى أهمية تعميم التجربة مستقبلًا لتشمل مختلف المراحل التعليمية، والتعليم الأزهري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توسيع دائرة الاستفادة وتعظيم الأثر المجتمعي للمسابقة.

وفي ختام اللقاء، منح المحافظ كأس البطولة لفريق مدرسة موط الثانوية بنات بالداخلة الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة، كما تم تكريم فريق مدرسة محمد متولي الشعراوي الثانوية بالخارجة الفائز بالمركز الثاني. وقرر الزملوط منح مكافآت مالية مجزية للمراكز الأولى على مستوى الإدارات التعليمية، وسط إشادة واسعة بالتنظيم ومستوى المنافسة.

تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية

محافظ الوادي الجديد يشهد افتتاح فعاليات ختام النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنطلاق فعاليات ختام النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية، والتي تستضيفها المحافظة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 6 فبراير الجاري، بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ووفود المحافظات الحدودية المشاركة.

وتشهد فعاليات النسخة السادسة من الأولمبياد مشاركة نحو 1500 مشاركًا من 6 محافظات حدودية تشمل الوادي الجديد، شمال سيناء ، جنوب سيناء ، أسوان، البحر الأحمر، مطروح وضيوف شرف البطولة محافظتي الجيزة و الشرقية. حيث بدأت فعاليات الافتتاح باستعراض طابور عرض المحافظات المشاركة، في مشهد يعكس روح الانتماء، أعقبه فقرة فنية من مبدعي المحافظة.

وخلال كلمته، أكد المحافظ أن أولمبياد المحافظات الحدودية يمثل ملتقى وطني يعزز أواصر التواصل بين شباب المحافظات، ويسهم في اكتشاف المواهب الرياضية، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي، معربًا عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة على أرض المحافظة، ومتمنيًا أن تخرج الفعاليات بالصورة المشرفة التي تليق بها وبأبنائها، وأن تحقق أهدافها الرياضية والتربوية والتنموية المنشودة.

ويتضمن الأولمبياد منافسات رياضية متنوعة، إلى جانب أنشطة ثقافية واجتماعية مصاحبة، بما يسهم في صقل مهارات الشباب، وتعزيز التفاعل الإيجابي بينهم، ودعم توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري، لاسيما في المحافظات الحدودية.