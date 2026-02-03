قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الرئيسة الفنزويلية المؤقتة تلتقي رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كاراكاس

خلال اللقاء
خلال اللقاء
هاجر رزق

صرح وزير الإعلام الفنزويلي ميغيل أنخيل بيريز، بأن الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، عقدت، الاثنين، اجتماعا مع رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كاراكاس لورا دوغو.


 

وقال بيريز في حسابه على منصة "إكس": "بعد ظهر يوم 2 فبراير، التقت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في فنزويلا، لورا دوغو".


 

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع عُقد في قصر ميرافلوريس الرئاسي ضمن جدول أعمال التعاون بين جمهورية فنزويلا البوليفارية والولايات المتحدة.

ويوم الأحد الماضي، أجرى وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل محادثات مع الرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية بعد وصولها إلى كاراكاس.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان، إن الاجتماع جزء من "جدول الأعمال بين الحكومة الفنزويلية والولايات المتحدة بهدف تحديد خريطة طريق بشأن القضايا ذات الاهتمام الثنائي، فضلا عن معالجة وحل النزاعات القائمة من خلال الحوار الدبلوماسي، على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي".

وزير الإعلام الفنزويلي رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية كاراكاس الحوار الدبلوماسي الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة

