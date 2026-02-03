قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
محافظات

أعمال صيانة.. تعرف على جدول فصل التيار الكهربائي في البحيرة اليوم 3 فبراير

قطع الكهرباء بالبحيرة
ساندي رضا

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، قطاع وسط البحيرة، عن فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، عن عدد من قرى ومناطق بمراكز دمنهور والرحمانية وإيتاي البارود وشبراخيت والدلنجات وكوم حمادة والمحمودية وأبو حمص وادفينا، لإجراء أعمال الصيانة على عدد من المحولات والمغذيات الكهربائية.

من المتوقع فصل التيار الكهربائي عن مركز ومدينة دمنهور، شارع مدية قونيا، المدينة الصناعية، شارع الهلال القديم، مديرية الطرق، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، الجدارية، مدخل ش المعهد الديني، شارع عبد اللاه،الرحابية، شارع الكردي، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، قرية العمرية، كوم المناصير، الناموس كوبانية البرنوجي والتوابع، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة ظهرًا.

جدول فصل التيار الكهربائي في محافظة البحيرة اليوم الثلاثاء 3 فبراير
جدول فصل التيار الكهربائي في محافظة البحيرة اليوم الثلاثاء 3 فبراير
جدول فصل التيار الكهربائي 

كما سيتم فصل التيار الكهربائي بمركز الرحمانية عن قرى الانشا، جرجس، بطة والعمارة، أبو حبيب، نظارة سمديس، الهبايلة، ع الـ 27 - الهباب، أبو نصير، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وفي مركز شبراخيت سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى كفر خضير، جزيزة نكلا، عزبة صاحب، وذلك من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

البحيرة قطع التيار الكهرباء كهرباء فصل التيار الكهرباء

بالصور

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

العسل و أدويه البرد

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

