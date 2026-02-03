أعمال صيانة.. تعرف على جدول فصل التيار الكهربائي في البحيرة اليوم 3 فبراير

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، قطاع وسط البحيرة، عن فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، عن عدد من قرى ومناطق بمراكز دمنهور والرحمانية وإيتاي البارود وشبراخيت والدلنجات وكوم حمادة والمحمودية وأبو حمص وادفينا، لإجراء أعمال الصيانة على عدد من المحولات والمغذيات الكهربائية.

من المتوقع فصل التيار الكهربائي عن مركز ومدينة دمنهور، شارع مدية قونيا، المدينة الصناعية، شارع الهلال القديم، مديرية الطرق، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، الجدارية، مدخل ش المعهد الديني، شارع عبد اللاه،الرحابية، شارع الكردي، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، قرية العمرية، كوم المناصير، الناموس كوبانية البرنوجي والتوابع، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة ظهرًا.

جدول فصل التيار الكهربائي

كما سيتم فصل التيار الكهربائي بمركز الرحمانية عن قرى الانشا، جرجس، بطة والعمارة، أبو حبيب، نظارة سمديس، الهبايلة، ع الـ 27 - الهباب، أبو نصير، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وفي مركز شبراخيت سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى كفر خضير، جزيزة نكلا، عزبة صاحب، وذلك من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية ظهرًا.