قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: إعادة تشغيل معبر رفح يجسد نهج مصر الثابت لدعم الفلسطينيين

أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ
أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة تشغيل معبر رفح البري واستقبال الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، في ظل حالة الاستعداد القصوى التي أعلنتها الدولة المصرية على المستويات الصحية والإغاثية واللوجستية، يجسد بوضوح نهجا مصريا ثابتا يقوم على الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، والتعامل مع الأزمة باعتبارها مسؤولية إنسانية وقومية في المقام الأول.


وقال «صبور»  إن ما تشهده محافظة شمال سيناء من تجهيزات طبية ورفع درجة الجاهزية بالمستشفيات، إلى جانب انتشار سيارات الإسعاف وفرق الهلال الأحمر المصري لتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والغذائي، يعكس تحركا مؤسسيا منظما تشارك فيه جميع أجهزة الدولة، بما يؤكد أن مصر لا تدير المعبر كمنفذ حدودي فقط، بل كشريان حياة إنساني متكامل لإنقاذ المصابين وتخفيف معاناة المدنيين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية نجحت في وضع آلية دقيقة ومنضبطة لتشغيل المعبر، تضمن دخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل مستمر، وخروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج، دون السماح بحدوث أي خلل قد يستغل لفرض واقع ديموغرافي جديد أو الدفع نحو تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم، وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع.

وأشار «صبور» إلى أن الموقف المصري في إدارة معبر رفح يعكس رؤية سياسية واضحة تحافظ على ثوابت القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ومنع تصفية القضية تحت أي ظرف، مؤكدا أن مصر تتحرك وفق اعتبارات إنسانية وأمن قومي في آن واحد، بما يحمي الحدود المصرية ويصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.


وأضاف أن التحرك المصري لا يقتصر على الجانب الإغاثي فقط، وإنما يمتد إلى جهود دبلوماسية مكثفة تقودها القيادة السياسية لوقف التصعيد، وتثبيت التهدئة، ودفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في غزة، مشددا على أن القاهرة كانت ولا تزال الوسيط الأكثر مصداقية وتأثيرا في هذا الملف.

وأكد النائب أحمد صبور أن مشاهد استقبال الجرحى وتقديم الرعاية الطبية الفورية، وتخصيص مناطق مجهزة للأطفال وكبار السن وذوي الهمم داخل المعبر، تعكس الوجه الحقيقي للدولة المصرية التي تضع البعد الإنساني في مقدمة أولوياتها، وتترجم مواقفها إلى إجراءات عملية على الأرض، مشددا  على أن مصر ستظل الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، وأن معبر رفح سيبقى بوابة الأمل لغزة في أوقات الأزمات.

أحمد صبور معبر رفح غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

العميل الليلي

طرح الموسم الثالث من «العميل الليلي» 19 فبراير

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مائدة مستديرة بمعرض القاهرة للكتاب تناقش تحويل تغير المناخ إلى مسؤولية مجتمعية

ماجدة الرومي

بعد غياب 3 سنوات.. ماجدة الرومي تلتحف بالعلم المصري في حفل الأوبرا

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد