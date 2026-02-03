برلماني: فتح معبر رفح من الجانبين يعكس التزام مصر بحماية المدنيين الفلسطينيين

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن إعادة فتح معبر رفح من الجانبين، تمثل نقطة تحول حقيقية في إدارة الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة، حيث تتيح لسكان القطاع العالقين الوصول إلى المساعدات الطبية والغذائية العاجلة، وتمكن المرضى من تلقي العلاج الضروري في مصر، موضحا أن فتح المعبر يعكس التزام مصر الراسخ بحماية المدنيين الفلسطينيين والحد من المعاناة، ويأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي وضعت في مقدمة أولوياتها تخفيف الضغوط الإنسانية عن الأشقاء في غزة.



وأشار «الحفناوي» إلى أن إعادة فتح المعبر تحمل بعدا استراتيجيا وسياسيا واضحا، فهي تؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في المنطقة، وقدرتها على إدارة الملفات الحساسة بشكل مسؤول وفعال، مضيفا أن المعبر أصبح شريان حياة للشعب الفلسطيني، ما يعكس قدرة الدولة المصرية على التوازن بين البعد الإنساني ومتطلبات الأمن القومي، ويعزز مصداقيتها كلاعب أساسي في جهود الوساطة وحفظ الاستقرار في الشرق الأوسط.



وأكد عضو مجلس النواب، أن الإجراءات المصرية المصاحبة لفتح المعبر، من تنسيق أمني وفني وإداري، تضمن سير الحركة بشكل آمن ومنظم، مع مراعاة جميع الاعتبارات الإنسانية، وهو ما يعكس حرص مصر على توفير الحلول العملية لمواجهة أي أزمات مفاجئة، وتجنب تفاقم المعاناة داخل القطاع، مشيرا إلى أن فتح المعبر من الجانبين يعكس إدارة متزنة واحترافية للأزمات الإنسانية دون المساس بالسيادة المصرية أو التزاماتها الدولية.

وشدد ياسر الحفناوي، على أن فتح معبر رفح يشكل رسالة واضحة بأن مصر تضع حماية المدنيين وحق الشعب الفلسطيني في صدارة أولوياتها، وأن كل الإجراءات المتخذة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتقليل تداعيات الأزمة الإنسانية، مؤكدا أن مصر ستواصل جهودها لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز آليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع بما يحفظ حقوق سكانه وكرامتهم.