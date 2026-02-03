رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يناقش مشكلات المواطنين ويوجه بحلها

عقد جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عددا من اللقاءات مع من المواطنين داخل مكتبه، بهدف الوقوف على مشكلاتهم وبحث سبل حلها، وذلك في إطار النهج القائم على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بشأن الاستماع لمطالب الأهالي والتعامل الجاد مع المشكلات.

توجيهات عاجلة بحل مشكلات المواطنين



وخلال اللقاء، استمع رئيس المركز باهتمام لكافة الشكاوى والمطالب المعروضة، مؤكدًا حرصه على مناقشة كل موضوع بشفافية ووضوح، وموجّهًا الإدارات المختصة بسرعة فحص ودراسة الشكاوى المقدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.

وأكد جهاد المتولي أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين دون تفرقة، إيمانًا بأهمية التواصل المباشر كوسيلة فعالة للتعرف على المشكلات الحقيقية على أرض الواقع والعمل على حلها في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل التنفيذي، وتسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ومؤكدًا استمرار استقبال المواطنين بشكل دوري والاستجابة الجادة لمطالبهم، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة بمدينة الداخلة.