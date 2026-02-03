قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
التوك شو: الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. مفاجأة بعيار 21
ساعة زيادة.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2026
هل حسمت الجاهزية البدنية مصير بلعمري أم أن القناعات الفنية كلمة السر في غيابه عن الأهلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يناقش مشكلات المواطنين ويوجه بحلها

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة  بمحافظة  الوادى الجديد  عددا من اللقاءات مع من المواطنين داخل مكتبه، بهدف الوقوف على مشكلاتهم وبحث سبل حلها، وذلك في إطار النهج القائم على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بشأن الاستماع لمطالب الأهالي والتعامل الجاد مع المشكلات.

توجيهات عاجلة بحل مشكلات المواطنين


وخلال اللقاء، استمع رئيس المركز باهتمام لكافة الشكاوى والمطالب المعروضة، مؤكدًا حرصه على مناقشة كل موضوع بشفافية ووضوح، وموجّهًا الإدارات المختصة بسرعة فحص ودراسة الشكاوى المقدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.

وأكد جهاد المتولي أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين دون تفرقة، إيمانًا بأهمية التواصل المباشر كوسيلة فعالة للتعرف على المشكلات الحقيقية على أرض الواقع والعمل على حلها في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل التنفيذي، وتسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ومؤكدًا استمرار استقبال المواطنين بشكل دوري والاستجابة الجادة لمطالبهم، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة بمدينة الداخلة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

الحمصاني

الوزراء: 2037 سيكون لدينا منظومة تمكنا من اتباع نفس أساليب التعداد الخاص بالدول المتقدمة

معبر رفح

معبر رفح يستقبل المصابين الفلسطينيين خلال اليوم الثاني لفتح المعبر في الاتجاهين

معرض الكتاب

معرض الكتاب يختتم اليوم فعاليات الدورة الـ57 بمركز مصر للمعارض الدولية

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد