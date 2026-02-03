قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
التوك شو: الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. مفاجأة بعيار 21
ساعة زيادة.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2026
محافظات

استكمال منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية فى نسخته السادسة بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن استمرار منافسات النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2026، بمشاركة محافظات مطروح، الوادي الجديد، أسوان، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، إلى جانب مشاركة محافظتي الشرقية والجيزة الواحات البحرية، في إطار تعزيز التكامل الرياضي بين المحافظات ودعم مشاركة أبناء المناطق الحدودية في الأنشطة الرياضية المختلفة.

7 محافظات تتنافس فى 12 رياضة فردية وجماعية

ويتضمن الأولمبياد منافسات في عدد من الألعاب الرياضية المتنوعة، تشمل خماسي كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، السباحة، ألعاب القوى، الشطرنج، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة السرعة، بالإضافة إلى مشاركة ذوي الهمم في مسابقات الكرة الطائرة جلوس وتنس الطاولة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والكشفية المصاحبة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أولمبياد المحافظات الحدودية يمثل إحدى الآليات الوطنية لترسيخ مفهوم العدالة الرياضية وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الحدودية باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي والتنمية المستدامة.

وأفاد محمد فكرى مدير عام المديرية بأن الرياضة ليست مجرد نشاط تنافسي، بل أداة استراتيجية لبناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني، ومنصة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، بما يسهم في دعم قوة مصر الناعمة وترسيخ مكانتها الإقليمية، وتحقيق رؤية الدولة في تمكين الشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل ومحرك التنمية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد أولمبياد

