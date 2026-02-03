معرض الكتاب يختتم اليوم فعاليات الدورة الـ57 بمركز مصر للمعارض الدولية

قالت ميرنا عادل، مراسلة «إكسترا نيوز» من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن اليوم يشهد ختام فعاليات الدورة الـ57، التي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ المعرض من حيث الإقبال الجماهيري والمشاركة الدولية، وسط أجواء ثقافية حافلة وتوافد كثيف للزوار منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأوضحت عادل أن عدد زوار المعرض اقترب من كسر حاجز 6 ملايين زائر، مع توقعات بزيادة الرقم في اليوم الأخير، وهو ما يعكس وعيًا ثقافيًا متناميًا لدى الجمهور، مضيفة أن اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض منح الفعاليات الثقافية زخمًا خاصًا من خلال الندوات والأنشطة المتنوعة.

وأشارت إلى مشاركة أكثر من 1450 دار نشر من 83 دولة، في أكبر حضور بتاريخ المعرض، ما أوجد حالة تنافسية في جودة المحتوى والأسعار، وجعل اليوم الختامي فرصة أخيرة للجمهور للاستمتاع بهذا الحدث الثقافي البارز.