برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 4 فبراير: كن مخلصا

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية:

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026

كن صادقًا ومخلصًا في علاقتك العاطفية لتزدهر. ستواجه بعض التحديات الرسمية، لكنك ستتغلب عليها. سيكون هناك ازدهار اليوم، قد تواجه بعض المشاكل الصحية البسيطة.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

يمكن لمن يرغبون في تغيير وظائفهم تحديث سيرتهم الذاتية على مواقع التوظيف قبل نهاية اليوم، كما يمكن للطلاب الذين يدرسون حاليًا في جامعات أجنبية الحصول على وظيفة في الخارج.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تُجبر نوبات الصداع النصفي الحادة النساء على التغيب عن الدراسة أو العمل، أنت بحاجة إلى نوم كافٍ لتحسين طاقتك الذهنية، واليوجا تُساعدك على ذلك.

برج العقرب عاطفيا

ستواجه علاقتك العاطفية بعض المشاكل نتيجة تدخل طرف ثالث، لذا عليك السيطرة على الوضع قد تبدو العلاقات العاطفية في مكان العمل مثالية في الكتب، لكنها قد تكون خطيرة في الواقع، خاصةً إذا كنت متزوجًا يمكنك أيضًا اختيار هذا اليوم لمفاجأة حبيبك بالهدايا.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

كما يُعدّ اليوم مناسبًا لحلّ مشكلة مالية مع صديق، سيحصل بعض كبار السن على دخل جيد من استثماراتهم السابقة اليوم. مع ذلك، احرص على عدم وجود أي نزاع مالي مع أحد إخوتك.