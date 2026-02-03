الذكاء الاصطناعي في الأعمال الحكومية ندوة بجامعة دمياط

قام مركز التنمية البشرية بتنظيم تدريب بعنوان الذكاء الاصطناعي في الأعمال الحكومية بمكتبة مصر العامة بدمياط ، بحضور عدد ٢٥ متدرب وقد حاضر بها الدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط.

يأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من التدريبات بالتنسيق مع جامعة دمياط بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة.



يأتي ذلك في إطار خطة مركز التنمية البشرية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بمحافظة دمياط، وتحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وإشراف المهندسة شيماء الصديق و الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط و و الدكتور المتولي سليم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و فى ضوء مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة.