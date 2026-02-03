ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .

وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18899 طن تشمل : 1132 طن يوريا و 50 طن مولاس و 17717 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64321 طن تشمل : 40031 طن ذرة و 5697 طن حديد و 10649 طن خردة و 5049 طن قمح و 475 طن مواسير و 2420 طن زيت طعام .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 181 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 218 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2969 حاوية مكافئة .

و أكد البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 57836 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 29771 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3012 حركة .