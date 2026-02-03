هند الضاوي: ملف إبستين سيغير شكل العالم الغربي .. وأمريكا لن تكون كما كانت

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن وزارة العدل الأمريكية حذفت وثائق متعلقة بتحقيقات "جزيرة إبستين" بعد تلقيها آلاف الشكاوى، مشيرة إلى أن بعض هذه الوثائق أظهرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من رواد الجزيرة.

وشددت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن ملف إبستين لا يُعد قضية عابرة، مؤكدة أنه سيغير شكل العالم الغربي، لما يحمله من تداعيات عميقة تتجاوز الأشخاص إلى بنية النظام نفسه.

وأوضحت هند الضاوي، أن النظام العالمي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية بدأ في التفكك، وأن العالم يمر حاليًا بمرحلة انتقالية كبرى، مؤكدة أن "أمريكا أمس واليوم لن تكون هي أمريكا غدًا"، مضيفة أن القضية أكبر وأشمل بكثير من الحديث عن علاقة الموساد بإبستين، موضحة أن جوهرها يرتبط بالسياسات الداخلية لترامب داخل الولايات المتحدة، وهو ما تتناوله عدد من المواقع التي تمتلك رؤية معمقة لطبيعة الأنظمة العالمية وتحولاتها.

وأشارت هند الضاوي، إلى أن شبكة "فولتير" تحدثت عن جانب آخر من القضية، يتمثل في الصراع القائم حاليًا بين ترامب وأربعة من كبار رجال الأعمال المسيطرين على الاقتصاد الأمريكي، والذين يعارضون سياساته الاقتصادية، خاصة توجهه نحو الاستثمار في الصراع المسلح وإعادة بناء الاقتصاد الوطني الأمريكي القائم على الاقتصاد المؤسسي.

وتابع: "المشهد العالمي تحكمه نخبة من رجال المال والاقتصاد"، مشددة على أن السياسة ليست سوى انعكاس للاقتصاد، وأن الاقتصاد هو القوة الحقيقية المسيطرة على القرار السياسي عالميًا.