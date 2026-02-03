المنسق العامة للجنة استرداد أراضي الدولة: تسهيلات جديدة في إجراءات التقنين خلال الفترة المقبلة

أكد دكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة إسترداد أراضي الدولة، أنه كان هناك حرص من قبل اللجنة العليا لاستراداد أراضي الدولة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتنفيذ التقنين بصورة أكثر سهولة ويسر في إطار الحرص على مصلحة المواطنين والسعي نحو تقنين أوضاعهم نحو الإجراءات القانونية.

وقال سعيد حلمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه استقبلنا ما يقرب من 35 ألف طلب خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه عمل على تسهيل إجراءات تقنين الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وتابع المنسق العام للجنة إسترداد أراضي الدولة، أن لتقديم حاليا من خلال المنصة الإلكترونية ويتم الإنتهاء من جميع إجراءات الطلب خلال 90 يوما، مؤكدا أن هناك اشتراطات هامة وهي أن الشناط على ارض الدولة مستقر وثابت سواء بالزراعة أو البناء وحينها يتم الموافقة على التقنين ويتم سداد مستحقات الدولة.