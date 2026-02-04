قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

شركة نقل ذكي شهيرة تدخل عالم التزلج لأول مرة في إيطاليا.. إيه الحكاية؟

شركة نقل ذكي شهيرة تُدخل عالم التزلج لأول مرة في إيطاليا.. إيه الحكاية؟
شركة نقل ذكي شهيرة تُدخل عالم التزلج لأول مرة في إيطاليا.. إيه الحكاية؟
ولاء خنيزي

في عالم يشهد تطورًا مستمرًا في أساليب النقل والترفيه، قررت إحدى شركات النقل الذكي كسر الحدود التقليدية وإطلاق تجربة فريدة من نوعها، تجمع بين المغامرة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، وذلك من خلال أول خدمة زلاجات ثلجية في العالم، تزامنًا مع استعدادات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو – كورتينا 2026، لتقدم للمستخدمين فرصة استكشاف جبال الدولوميت الإيطالية بطريقة مبتكرة وممتعة بعيدًا عن صخب المناطق السياحية المزدحمة، في تجربة مبتكرة تعكس سعي الشركة للتوسع خارج نطاق خدمات النقل التقليدية وفقًا لما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

مواعيد التشغيل وحجز الجولات

ومن المقرر أن تنطلق خدمة التنقل بالزلاجات الثلجية رسميًا اعتبارًا من اليوم 4 فبراير، وستكون متاحة أيام السبت والأحد طوال الشهر، لتتيح للمستخدمين حجز جولات إرشادية مدتها ساعة كاملة على متن الدراجات الثلجية عبر جبال الدولوميت، مباشرة من خلال تطبيق أوبر.

شراكة استراتيجية ومزايا الخدمة

تأتي الخدمة بإصدار محدود وبالتعاون مع شركة Snowdreamers المتخصصة في الأنشطة الجبلية، لتمنح الركاب فرصة استكشاف مناظر طبيعية خلابة بعيدًا عن المناطق السياحية المزدحمة، مع توفير معدات السلامة الكاملة وهدايا شتوية حصرية تحمل علامة أوبر التجارية.

الحجز المجاني والقيود التشغيلية

وعلى الرغم من أن رحلات الدراجات الثلجية عادةً ما تكون مرتفعة التكلفة، أكدت الشركة أن الحجز سيكون مجانيًا بالكامل، مع تقديم خدمة نقل من وإلى الجبال من أي مكان داخل كورتينا والمناطق المحيطة بها، على أن تتسع كل دراجة ثلجية لراكبين فقط، ويقتصر كل حجز على ثمانية أشخاص كحد أقصى، مع تطبيق نظام أسبقية الحجز، واعتماد الخدمة على الظروف الجوية.

دعم أولمبي ومواجهة الازدحام

وتأتي هذه المبادرة في إطار دور الشركة كشريك رسمي للأولمبياد الشتوي، حيث تهدف إلى مواجهة الازدحام المتوقع خلال موسم السفر الشتوي المزدحم، وتقديم حلول مبتكرة تواكب التطور في قطاع النقل والترفيه معًا، مما يجعل تجربة الزلاجات الثلجية ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل نموذجًا جديدًا لتجربة السفر الذكي والمغامرة الآمنة في آن واحد، والتي من المتوقع ان تجذب ملايين الأنظار إليها لخوض هذه التجربة الفريدة من نوعها.

