رئيس حي شمال الغردقة يعقد اللقاء الأسبوعي بالمواطنين لبحث شكاواهم وحل مشاكلهم

عقد اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، اليوم الأربعاء، اللقاء الأسبوعي بالمواطنين لبحث شكاواهم والعمل على حل مشاكلهم، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة شكاوى وطلبات المواطنين من خلال عقد لقاءات دورية وبصفة مستمرة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وخلال اللقاء، استقبل رئيس الحي 5 من طلبات وشكاوى المواطنين، حيث تم مناقشتها والبحث عن الحلول المناسبة والعمل على سرعة تنفيذها في أسرع وقت ممكن، وذلك بحضور المختصين من الإدارات المعنية.

من جانبه، كلف رئيس الحي الإدارات المختصة بسرعة دراسة الشكاوى المقدمة واتخاذ اللازم حيال الطلبات، بهدف تذليل العقبات أمام المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمشكلاتهم.

وأكد اللواء أحمد علي أحمد أن حي شمال الغردقة يسعى دائمًا إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بسرعة ودقة الرد على الشكاوى، سواء من خلال لقاءات المواطنين المباشرة، أو شكاوى مجلس الوزراء، أو الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للحي.