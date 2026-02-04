الصحة: وزير الخارجية يكرم الفريق الطبي المصري في السودان تقديرا لجهودهم الطبية والإنسانية

كرّم الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد محي الدين سالم وزير الصحة السوداني، الفريق الطبي المصري الموفد إلى جمهورية السودان، تقديرًا لجهوده الطبية والإنسانية خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر 2025، وذلك بحضور السفير السوداني لدى القاهرة والسفيرة أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأشاد الوزيران بالدور المحوري الذي اضطلعت به وزارة الصحة والسكان في دعم الأشقاء السودانيين خلال الظروف الراهنة، من خلال إرسال فريق طبي متخصص ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

مناظرة نحو 1500 مريض سوداني

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفريق الطبي المصري نجح في مناظرة نحو 1500 مريض سوداني، وإجراء حوالي 150 عملية جراحية دقيقة ومتخصصة، في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الطبي الشامل للدول الشقيقة.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على مكانة مصر الرائدة عربيًا وإقليميًا في مجال الدعم الإنساني والطبي، وتعزيزًا لروابط الأخوة والتضامن بين الشعبين المصري والسوداني.